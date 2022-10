Un absent surprise à Charleroi pour la réception de l'Antwerp

La première sélection de l'entraîneur ad intérim, Frank Defays, a révélé une absence à laquelle on ne s'attendait pas.

Après sa piètre série de 1 point sur 12, Charleroi va devoir sortir la tête de l'eau. Pas de bol pour les Zèbres : ce sera face à l'Antwerp, l'une des meilleures équipes depuis le début du championnat, ce dimanche au Mambourg.

Charleroi pourra compter sur la quasi-totalité de son noyau. Van Cleemput et Knezevic, tous deux absents depuis plusieurs mois, ainsi que Boukamir, sont out.

Petite surprise, néanmoins : la non - sélection de Youssouph Badji. L'attaquant ne semble pourtant pas concerné par des soucis physiques. Badji n'a marqué qu'un but cette saison et n'a plus démarré une rencontre depuis le 9 octobre.