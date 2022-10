Ligue 1 : Pourtant dominé par Lille, Lyon s'en remet à son capitaine

Pour clôturer la 13ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais recevait Lille au Groupama Stadium. Respectivement 9ème et 7ème du championnat français avant le coup d'envoi, les deux équipes avaient à cœur de faire un résultat pour se rapprocher des places européennes.

Lille se montrait plus dangereux en première période. Sur un corner frappé par Rémy Cabella, Jonathan David armait une reprise de volée qui passait à côté du but d'Anthony Lopes (9e). Quelques minutes plus tard, Timothy Weah envoyait un frappe flottante qui retombait juste derrière le but du gardien lyonnais (12e). Jonathan David envoyait un lob presque parfaitement dosé sur la barre transversale des Olympiens dans la foulée d'une belle contre-attaque lilloise (31e). Juste avant la pause, le buteur canadien voyait sa reprise de la tête être détournée de la main par Lopes (43e).

En deuxième période, les Lillois repartaient à l'assaut du but adverse à l'image de cette superbe frappe enroulée d'Angel Gomes repousée par Anthony Lopes. Ce dernier effectuait encore une fois la parade pour sauver les siens sur un tir de David (71e). Alors que l'OL ne semblait pas en mesure d'inverser la tendance, Alexandre Lacazette surgissait pour ouvrir le score contre le cours du jeu. L'impression que les Lillois avaient laissé passer leur chance après toutes ces occasions nettes. Nicolás Tagliafico centrait et trouvait le capitaine des Olympiens, seul dans l'axe, qui pouvait conclure sans difficulté dans le but vide (74e), 1-0.

Grâce à cette victoire, Lyon monte à la 8ème place au classement et se retrouve derrière Lille 7ème.