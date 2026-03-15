"Le genre de joueur qui vous fait tomber amoureux du football" : la sensation de Genk fait rêver l'Europe

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Les nouvelles valeurs marchandes sont tombées à l'approche des Play-Offs. Et selon Transfermarkt, Kos Karetsas est le joueur qui affole le plus les compteurs.

Les nouvelles valeurs marchandes viennent de tomber sur le site Transfermarkt. Kos Karetsas en est le grand gagnant, la valeur du milieu de terrain de Genk a fortement augmenté.

Karetsas impressionne avec le KRC Genk

Sa valeur a grimpé de sept millions d'euros et atteint les 35 millions d'euros. Une hausse qui ne surprend pas ceux qui suivent ses performances en Jupiler Pro League et en Europa League cette saison.

"Karetsas est le genre de joueur qui vous fait tomber amoureux du football" explique Bart Tamsyn, Area Manager de Transfermarkt Belgique.

Combien touchera Genk en cas de vente ?

"Il a du flair, de la technique et une très bonne vision du jeu. En général, les joueurs qui quittent la Belgique rejoignent des clubs ambitieux, mais pas forcément des équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions", poursuit Tamsyn.

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"Karetsas pourrait être l'exception à cette règle. Il semble capable de franchir ce cap, avec un transfert important à la clé", ajoute-t-il. Genk s'attend à un gros transfert cet été.