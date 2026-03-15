La RAAL s'offre le Cercle de Bruges et relance la lutte pour éviter les Relegation Play-Offs

La RAAL La Louvière s'impose 1-3 au Cercle de Bruges grâce à un réalisme glacial et un grand Marco Peano.

La RAAL La Louvière est allée s'imposer 3-1 sur la pelouse du Cercle de Bruges. Les Loups ont fait la différence grâce à une prestation solide et efficace, surtout en seconde période.

La RAAL a pris l'avantage très tôt dans la rencontre. Pape Fall a ouvert le score sur penalty à la sixième minute de jeu. Le Sénégalais, du haut de ses 2,03 mètres, n'a laissé aucune chance au gardien brugeois.

Le Cercle de Bruges a tenté de réagir et s'est créé plusieurs occasions. Mais le gardien Marco Peano a répondu présent à plusieurs reprises pour empêcher les Brugeois de revenir au score.

La Louvière a frappé à nouveau après la pause. Joel Ito a doublé la mise et Fall s'est offert un doublé quelques minutes plus tard sur une belle contre-attaque bien menée.

Direction les Play-Downs ?



Le Cercle a sauvé l'honneur en fin de match grâce à Adewumi. Les deux équipes sont pour le moment dans la zone de relégation. La RAAL pourrait se sortir de là s'ils battent Genk la semaine prochaine.