Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

Muzamel Rahmat
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Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

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Wouter Vrancken avait des regrets après la défaite de Saint-Trond dans le derby limbourgeois contre Genk.

Genk a remporté le derby limbourgeois contre Saint-Trond 1-0. C'est Zakaria El Ouahdi qui a libéré les siens en inscrivant l'unique but de la rencontre. Genk a encore des chances de jouer les Champions' Play-Offs.

Wouter Vrancken était très déçu du résultat, le coach s'est exprimé après le match. "J'ai le sentiment que nous aurions pu faire mieux aujourd’hui. Un match nul aurait été un résultat équitable, mais ça ne nous mène nulle part" explique l'entraineur, relayé par Sporza.

Le coach regrette certaines situations en première période. "Nous avons concédé trop facilement les contre-attaques", a-t-il analysé en revenant sur les moments où Genk était dangereux.

Pas de grinta ?

Vrancken attendait plus de son équipe, surtout en attaque."Je pense qu'il nous a fallu un peu plus de mordant pour nous créer des occasions", a ajouté le technicien du STVV.

Lire aussi… "Le genre de joueur qui vous fait tomber amoureux du football" : la sensation de Genk fait rêver l'Europe
"Nous n'avons pas ce mordant, même avec les remplaçants. Notre finition aurait dû être meilleure aujourd'hui", déplore-t-il. Une grande différence avec Genk dans le dernier geste.

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