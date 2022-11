🎥 Kristof D'Haene part en larmes après une confrontation avec les supporters

Après la défaite face à Ostende (3-1), les joueurs ont dû subir les foudres des supporters qui avaient fait le voyage avec eux. Et ce n'était pas agréable. Même l'icône du club, D'Haene, a été décontenancée et s'est rendue au vestiaire en larmes.

Dix défaites en seize matchs, c'est beaucoup et les supporters en avaient assez. Mais ce qui s'est passé ensuite était saisissant. Les supporters ont dû être arrêtés ou même frappés. Le capitaine Kristof D'Haene a tenté de les calmer, mais s'est fait lui-même blâmer. Ses coéquipiers ont dû le traîner au vestiaire en larmes.

Ensuite, il y a eu une conversation plus calme entre D'Haene et les supporters - entourés par la police. La question est de savoir combien de temps Courtrai pourra faire face à cela et à quel point la position d'Adnan Custovic est redevenue fragile.