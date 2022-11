"Il ne connaissait pas le nom de certains joueurs" : le nouvel entraîneur de Villarreal déjà menacé

A peine débarqué, Quique Setien est déjà sous très haute tension à Villarreal.

Les supporters du sous-marin jaune ne s'attendaient pas à vivre une saison aussi chahutée. Neuvièmes de Liga, ils ont déjà assisté impuissants au départ d'Unai Emery pour Aston Villa et grondent déjà sur Quique Setien, arrivé il y a moins de deux semaines. Sur ce laps de temps, l'équipe a partagé une fois et perdu trois fois, ne marquant pas un seul but sur les deux matchs de championnat.

S'il faut sans doute laisser un peu de temps à l'ancien technicien du Barca pour imposer ses idées, les médias espagnols rapportent qu'une réunion entre la direction avec son entraîneur a postposé l'entraînement de deux heures ce matin. Finalement présent pour diriger la séance, Setien est déjà attaqué de toutes parts. La journaliste Ana Garcès révèle qu'il ne connaissait pas le nom de certains joueurs de l'équipe à son arrivée. Le sous-marin pique dangereusement du nez.