"On peut difficilement faire mieux" : Philippe Albert raconte la soirée de son intronisation au Hall of Fame

Lors de la cérémonie du Soulier d'Or qui se déroulait à Middelkerke dimanche, Philippe Albert a été intronisé au Hall of Fame aux côtés de Michel Preud'homme et de Kevin De Bruyne. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé au micro de Sudinfo après cette soirée.

Philippe Albert n’avait plus assisté à cette cérémonie depuis plus de 25 ans. Le chef foot de Het Laatste Nieuws, Niels Poissonnier, lui a proposé d’être présent au Soulier d’Or lors d’un match à Anderlecht il y a trois semaines, sans toutefois lui en expliquer la raison.

Il sentait peut-être déjà alors que quelque chose se tramait. Le consultant était ravi d’être présent à cette soirée : "On a été reçus avec ma femme et ma plus jeune fille, qui a vécu une cérémonie comme celle-là pour la première fois. Chapeau à toute l’organisation car on a passé une soirée extraordinaire."

"Et en plus, ce genre d’événement te permet de revoir d’autres anciens joueurs, équipiers, entraîneurs, dirigeants, même si certains nous ont malheureusement quittés", poursuit-il.

Philippe Albert est fier

Le consultant est évidemment très fier : "Surtout que figurer aux côtés de Michel et Kevin, on peut difficilement faire mieux. Ce n’est qu’en arrivant à la soirée que j’ai appris que j’allais être honoré avec eux."



"C’est la preuve qu’on reste dans l’imaginaire des gens et que ceux-ci reconnaissent ce qu’on a fait", pointe-t-il. "Que ce soit en Belgique, à l’étranger et avec les Diables Rouges. Croyez-moi, on ne se rend pas toujours compte de l’impact qu’on a laissé. Quand on raccroche les crampons, chacun trace sa route. Michel a été un coach à succès, moi, j’ai pris mes distances avec le foot pendant des années. Et je continue à le faire d’une certaine manière. Vis-à-vis de ma position de consultant, je ne veux pas être trop proche des joueurs actuels. Si j’étais ami avec l’un ou l’autre, on pourrait m’accuser de favoritisme."