Van Gaal revient sur la sélection de Noa Lang : "Merci à Carl Hoefkens"

Louis van Gaal a réservé une petite surprise, en décidant de sélectionner pour la Coupe du monde Noa Lang, en difficulté au Club de Bruges.

Louis van Gaal a toujours bien aimé Noa Lang. L'ancien coach de Manchester United l'a d'ailleurs lancé dans le grand bain de la sélection en octobre 2021. "Lang a toujours tenu ses promesses chez les Oranje. C'est un joueur créatif qui peut ouvrir le jeu", a rappelé van Gaal en conférence de presse, après avoir dévoilé sa liste pour la Coupe du monde et en y incluant l'ailier gauche.

D'abord concerné par un transfert cet été, Lang s'est ensuite blessé et éprouve des difficultés à revenir à son meilleur niveau au Club de Bruges. En Pro League, il n'a plus démarré un match depuis le 8 octobre. "En peu de temps, car il est plus un remplaçant qu'un titulaire ces temps-ci", a reconnu van Gaal, avant de jeter une louange un peu surprenante à Carl Hoefkens. "Je remercie l'entraîneur de Bruges pour cela. Il m'a juste confirmé davantage que Lang est un bon choix."