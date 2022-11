Kalidou Koulibaly : "Commencer contre les Pays-Bas, c'était vraiment difficile"

Le Sénégal s'est incliné contre les Pays-Bas (0-2) ce lundi pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022

Kalidou Koulibaly (31 ans, 65 sélections et 5 buts) était visiblement déçu après la défaite contre les Pays-Bas. Le défenseur central et capitaine des Lions de la Téranga regrettait cette première "finale" perdue dans la compétition.

"Commencer contre les Pays-Bas, c'était vraiment difficile. On savait que c'était une 'finale' pour nous, c'est dommage qu'on l'ait perdue. Maintenant, il va falloir travailler. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. Mais on a encore perdu deux joueurs importants avec Cheikhou (Kouyaté) et Abdou (Diallo) sur blessure, cela fait beaucoup en plus de Sadio (Mané)… Maintenant, on sait qu'on est une équipe jeune et on y croira jusqu'à la fin. On a une prochaine 'finale' contre le Qatar. On fera tout pour gagner et s'offrir une autre 'finale' contre l'Équateur", a confié le joueur de Chelsea devant les caméras de la chaîne beIN Sports.