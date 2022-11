Kevin De Bruyne avant le match face au Maroc : "Je suis parfois inquiet"

Le Diable Rouge était face à la presse ce vendredi matin à deux jours du match face au Maroc.

La Belgique affronte le Maroc dimanche sur le coup de 14h. Après une victoire face au Canada, les Diables peuvent aborder ce match avec l'idée d'être qualifié en cas de victoire. Cependant, il faudra montrer un autre visage que celui face aux Canucks.

En conférence de presse ce vendredi, Kevin De Bruyne s'est montré lucide : "Je pense que tout le monde a vu que ce n'était pas notre meilleur niveau et notre meilleur match mais on a gagné même si ce n’est pas la façon dont on veut jouer. J'espère que ce sera bien mieux contre le Maroc".

KDB a notamment parlé de l'esprit collectif sur le terrain : "Si on presse ensemble et qu’on joue dans un système ensemble, on peut jouer avec des joueurs qui sont lents mais si on ne met pas beaucoup de pression sur la balle c’est difficile pour les milieux de couvrir l’espace. On ne joue qu’à deux et c’est un grand espace".

"Je suis parfois inquiet, je pense que ça fait longtemps qu’on n’est pas au meilleur niveau, je pense que l’equipe a le niveau pour faire mieux c’est pour ça que je m’occupe avec l’équipe de faire au mieux. Je sens qu’il y a du potentiel mais c'est le moment de le montrer. J’espère qu'on va faire mieux les prochains matchs. C’est positif aussi, les joueurs comprennent qu’on doit faire mieux."