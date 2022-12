Charleroi part en stage : "C'est presque une préparation complète, c'est l'idéal"

Charleroi s'en va en stage dans une drôle d'ambiance, entre tensions avec les supporters, classement indigne...mais aussi espoir et atmosphère positive amenés par Felice Mazzù.

Felice Mazzù est longuement revenu sur son retour à Charleroi lors de sa première conférence de presse ce vendredi, mais n'a pas véritablement amené d'analyse de son échec à Anderlecht. "Je n'analyse pas ce qui s'est passé à Anderlecht tout simplement car ce sont des situations de vie, qui peuvent arriver à n'importe quel entraîneur", évacue l'entraîneur carolo. "C'est le football, c'est comme ça. Mon licenciement ? Quand un coach s'engage dans un club, il espère faire des résultats et rester le plus longtemps possible mais doit aussi accepter quand l'une des deux parties estime que ça ne doit pas continuer".

Désormais, place à un stage qui doit permettre de reprendre la confiance et refonder le groupe autour de nouveaux principes. "Le timing, il faut le dire, est presque parfait", reconnaît Mazzù. "C'est idéal pour la reprise d'un club par un entraîneur car avec cette Coupe du Monde, la période de trêve est plus longue. Par rapport à mon arrivée, presque un mois se sera écoulé avant la reprise. C'est presque une préparation complète. Je vais pouvoir faire plusieurs séances complètes, vivre avec eux du matin au soir. Je pourrai ensuite faire une meilleure analyse qu'aujourd'hui".