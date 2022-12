Brian Riemer : "Le nombre de talents à Anderlecht est incroyable"

Fraîchement intronisé entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht, Brian Riemer livrait sa première conférence de presse, ce jeudi.

Brian Riemer est le nouvel entraîneur principal du Sporting d'Anderlecht. Ce jeudi, le Danois de 44 ans livrait sa première conférence de presse à la tête des Mauves. "Je suis arrivé la semaine dernière. La Coupe du Monde, c'est l'opportunité parfaite pour rencontrer les joueurs et le staff de manière plus tranquille. Le stage fut également une superbe manière de découvrir le noyau. Je suis très heureux d'être ici. Une grande aventure commence" lance l'ancien entraîneur adjoint d'Ariel Jacobs du côté de Copenhague.

11e, le club bruxellois doit se relever au plus vite pour sauver les meubles, après une première partie de saison complètement manquée. "La situation est très difficile. Mais j'ai beaucoup d'espoir en l'équipe, car je vois beaucoup de talent et des joueurs qui font des efforts pour la rendre plus confortable. Nous allons faire des efforts pour créer un scénario positif. Je ne sais pas quantièmes nous termineront, mais nous allons faire le maximum pour faire de cette seconde partie de saison une réussite. Je suis très confiant à ce sujet. Le nombre de talents à Anderlecht est incroyable."

Entraîneur principal d'une équipe professionnelle pour la première fois de sa carrière, Brian Riemer a été convaincu par le projet proposé par le RSCA. "J'aurais pu prendre les rênes de Brentford, mais cela ne m'a pas convaincu. Quand vous avez l'opportunité de reprendre une équipe aussi historique, avec autant de qualité, vous n'hésitez pas. C'est une excellente manière de lancer une carrière de T1."