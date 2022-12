Alex Czerniatynski avant Antwerp-Standard : "Un grand point d'interrogation"

Ce mardi soir (20h45), l'Antwerp recevra le Standard de Liège lors des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Après un long break international dû à la Coupe du monde au Qatar, les formations de D1A vont pouvoir reprendre le chemin de la compétition. Avant la 18ème journée de Jupiler Pro League, place aux huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec l'une des grosses affiches : Antwerp-Standard.

"Après ces semaines sans compétition, c'est difficile de savoir à quoi s'attendre. Un grand point d'interrogation pour beaucoup d'équipes, surtout celles qui étaient dans une spirale positive", nous confie Alex Czerniatynski. "Le favori reste l'Antwerp étant donné que ça se joue à domicile et vu leur classement, mais tout peut se passer en Coupe. Un petit parfum de revanche pour les Anversois après leur cinglante défaite à Sclessin le 16 octobre dernier ? Probablement et Van Bommel a dû leur montrer les images. Ça reste bizarre de reprendre avec un match de Coupe quand même", explique l'ancien joueur du matricule 1 et du matricule 16.

Malheur au vaincu mardi soir. "Un seul objectif pour les deux équipes, à savoir se qualifier pour les quarts de finale. La Croky Cup est le chemin le plus court vers la Coupe d'Europe."