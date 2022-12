Goots ne comprend que trop bien la décision Beveren : "On se retrouve alors dans une situation kafkaïenne"

Le SK Beveren n'est pas du tout satisfait de la décision de l'Union Belged'autoriser la tenue du match à Virton. Ils ont joué sous réserve et, après le 0-0, préféreraient que le match soit à rejouer vu l'état du terrain.

Patrick Goots ne le comprend que trop bien. "Dans l'un des endroits les plus froids de Belgique. Mais lorsque l'Union Belge - qui compte des personnes qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain de football - n'assure pas une annulation générale, on obtient une situation kafkaïenne", soupire-t-il auprès de Gazet van Antwerpen.

"La combinaison d'une couche de neige trop fine et de températures glaciales extrêmes a rendu les conditions glissantes et dangereuses. La balle roule", ont expliqué de nombreux arbitres. Cependant, il s'agissait plus de glisser que de jouer au football. Je comprends donc très bien pourquoi Beveren a joué à Virton "sous réserve". Le championnat est encore long, mais ces deux points perdus pourraient faire la différence à la fin."