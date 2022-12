Anton Tanghe : "L'Union est prenable"

Le KV Ostende se déplace au Parc Duden pour la deuxième fois en une semaine. Le capitaine des Côtiers Anton Tanghe s'est projeté dans le match.

Mardi dernier, le KV Ostende a perdu 2-1 contre l'Union en Coupe. Le lendemain de Noël, le KVO se rend de nouveau au Parc Duden, mais dans le cadre de la 18ème journée de la Jupiler Pro League.

Le capitaine du KVO, Anton Tanghe a préfacé la rencontre. "L'Union est prenable", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Sous pression, ils luttent et ne trouvent pas toujours l'homme libre. C'est ainsi qu'ils se mettent en difficulté et que vous pouvez aussi marquer contre eux. C'est aussi comme ça que nous avons pu marquer contre eux en coupe. Si nous leur donnons le temps et l'espace nécessaires, cela joue en leur faveur."