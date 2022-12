Jan Vertonghen est honnête : "C'était un match plutôt moche"

Anderlecht repart du Pays Noir avec les trois points, mais sans avoir convaincu. Qu'à cela ne tienne, Jan Vertonghen était ravi.

Jan Vertonghen est revenu en grande forme de la Coupe du Monde, et les doutes qui l'entourent semblent petit-à-petit se lever. Le Diable Rouge reste sur deux performances de choix, et cette fois, cela a payé puisque le RSC Anderlecht repart de Charleroi avec les trois points. "Ca n'aurait pas dû être si difficile. Charleroi nous mettait à peine la pression. Nous aurions dû utiliser notre vitesse et l'avons trop peu fait", regrettait Vertonghen devant les caméras après la rencontre. "C'est vrai que nous avons toujours un peu de mal à faire le jeu".

Aucune des deux équipes n'y est parvenue ce lundi. "Je suis content d'avoir gagné car c'était un match plutôt moche. Nous sommes peut-être plus à l'aise dans les matchs au sommet, nous avons les joueurs pour. On va devoir y parvenir", conclut Vertonghen. Ca tombe bien, deux "toppers" attendant Anderlecht, contre l'Union et à Bruges.