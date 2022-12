Kylian Mbappé revient sur la finale perdue contre l'Argentine : "Je ne vais jamais digérer cet échec"

Malgré une Coupe du monde et une finale immenses de sa part, le numéro 10 de la France n'est pas parvenu à remporter une deuxième étoile d'affilée.

De retour en club, Kylian Mbappé n'a pas perdu de temps et s'est directement montré décisif. L'ailier à inscrit le penalty victorieux ce mercredi face à Strasbourg dans les arrêts de jeu de la rencontre (2-1). "Ca fait du bien de renouer avec la victoire, d'avoir un lien avec le club, les supporteurs, les coéquipiers", a déclaré Mbappé en zone mixte après le match.

Après sa Coupe du monde de très haute volée, Mbappé avait surpris en revenant quelques jours seulement plus tard au PSG. "On a parlé avant la finale et j'ai dit au coach (Christope Galtier, ndlr) que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et je voulais continuer à jouer, parce qu'on a deux matches importants", a expliqué Mbappé. "Comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes."

Cet échec en sélection, il semble encore l'avoir au travers de la gorge, lui qui avait inscrit 8 buts à la Coupe du monde, dont un triplé en finale face à l'Argentine de son coéquipier Lionel Messi. "Je pense que je ne vais jamais le digérer", a confié Mbappé, qui a "félicité" Messi. "C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur."