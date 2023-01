Victime de racisme, Umtiti est soutenu par Infantino

Le joueur de Lecce a été victime de cris racistes lors du match face à la Lazio.

Tristes scènes lors du match entre la Lazio Rome et Lecce ce mercredi après-midi. Samuel Umtiti et Lameck Bamba ont été victimes de cris racistes de la part de supporters romains.

L'arbitre de la rencontre avait demandé la suspension temporaire de la rencontre après avoir eu écho de ces comportements et l'ancien défenseur du FC Barcelone avait quitté le terrain en larmes.

Gianni Infantino, président de la Fifa, a présenté son soutien aux deux joueurs : "Solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda - crions haut et fort: NON AU RACISME ! Que l’énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toute! "