Le RFC Seraing va devoir s'activer : "On a besoin de sang neuf au sein de l'effectif"

Le RFC Seraing occupe pour l'instant la dernière place du classement avec 11 points au compteur. Les dirigeants sérésiens vont devoir mettre les bouchées doubles pour se renforcer durant ce mercato hivernal s'ils veulent se maintenir en D1A.

Pour l'instant contrairement à ses concurrents directs comme Zulte Waregem (Vormer et bientôt Brüls), Courtrai (Regali et Atemona) et Ostende (Dwomoh, Duncan et Rodin), le RFC Seraing n'a pas encore enregistré la moindre arrivée durant ce mercato hivernal. "Je suis conscient que ça urge car on a besoin de sang neuf au sein de l'effectif. On a ciblé des profils qui nous intéressaient. Les dirigeants feront ensuite ce qu'il faut. Moi de mon côté, je veux de la concurrence dans mon effectif. Toutefois, je trouve qu'on n'a pas été souvent récompensés non plus. Il ne manque pas grand-chose pour que la pièce tombe parfois du bon côté. En Coupe, Malines n'a pas proposé plus que nous et contre Eupen en championnat, on touche deux fois les montants...", a confié Jean-Sébastien Legros.

Par contre, le club sérésien a officialisé un départ. Arrivé l'été dernier en provenance de Villefranche (N1), Simon Elisor avait paraphé un contrat de quatre ans chez les Métallos. Ne parvenant pas à s'imposer après seize rencontres disputées toutes compétitions confondues pour seulement quatre dans la peau d’un titulaire, l'attaquant âgé de 23 ans a été prêté du côté de Laval en Ligue 2. "Une solution positive pour les deux parties. Il n'a pas su trouver la bonne carburation et il a l'occasion de se refaire une santé au sein d'un nouvel environnement. Son départ va nous offrir d'autres perspectives égalemen", a expliqué le T1 des Métallos.

Seraing pourrait également enregistrer un deuxième départ. En fin de contrat en juin prochain, Antoine Bernier est dans le viseur de La Gantoise. "Pour le moment, il est toujours là et je continue de l'utiliser. Partira ou partira pas ? Je ne sais pas, c'est flou. On verra bien", a conclu Legros.