Robin Veldman, redevenu adjoint à Anderlecht, évoque son rêve

Robin Veldman a temporairement remplacé Felice Mazzù à la tête du RSC Anderlecht, en attendant l'intronisation de Brian Riemer. Redevenu adjoint, le Néerlandais a tout de même des ambitions.

Après avoir obtenu de bons résultats en D1B avec le RSCA Futures, Robin Veldman a confirmé ses qualités lors de son bref passage à la tête de l'équipe A entre les ères Mazzù et Riemer. En peu de temps, il a redessiné un peu l'équipe, et s'est affirmé comme un leader de vestiaire digne de ce nom. Mais Veldman est encore un peu tendre, et est donc redevenu adjoint. "Je sais que je suis capable d'être entraîneur principal. Mais je préfère d'abord avoir des bases solides", explique-t-il dans un entretien accordé au Algemeen Dagsblad.

Comme le Néerlandais le souligne : "Ce n'était pas la période idéale pour reprendre Anderlecht". Et s'il avait l'opportunité, Veldman sait quel club le fait rêver. "Pour l'instant, je suis là où je dois être, à Anderlecht. Mais à l'avenir, mon rêve est d'entraîner Heerenveen", affirme l'entraîneur adjoint du RSCA. Robin Veldman a en effet travaillé pendant plus de dix ans à Heerenveen, coachant les jeunes depuis les U13 jusqu'aux U19, tout en étant analyste vidéo pour l'équipe A.