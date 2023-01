À Zulte Waregem, la différence est immédiate : "Il y a un sentiment totalement différent depuis une semaine"

Zulte Waregem a remporté une victoire très importante contre le KV Malines. Merci aux nouveaux venus Christian Brüls et Ruud Vormer. Nicolas Rommens a immédiatement ressenti une atmosphère différente dans le vestiaire cette semaine.

Ruud Vormer est une personnalité qui sait ce qu'il faut faire pour gagner. Ainsi, il a permis à Rommens de botter lui-même le coup franc qui a conduit au premier but. ''Avec Ruud Vormer et Christian Brüls, nous avons maintenant deux gars qui apportent plus de profondeur et donc plus de danger'', a déclaré Rommens à l'issue de la rencontre. ''Ils étaient tous les deux capables de tirer ce coup franc également, mais Ruud m'a immédiatement dit : ''frappe-toi, mon garçon''. Parce qu'il avait vu qu'elles rentraient bien à l'entraînement."

Rommens a vu la différence cette semaine. "Oui, c'est presque inexplicable, mais il y a un sentiment totalement différent dans notre groupe depuis une semaine. Bien sûr, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, cette victoire doit être le début de notre résurgence. Un homme comme Vormer, il impressionne à tous points de vue. Dans le vestiaire, il est très ouvert, et très modeste. Et Brüls, lui aussi, a été accueilli par nous à bras ouverts. Il apporte une énorme qualité en tant que lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Tout le mérite revient à Ruud et Christian après cette victoire, aussi parce qu'ils font simplement jouer un bien meilleur football à notre équipe".