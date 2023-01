Thierry Henry dément avoir postulé pour être sélectionneur des Diables Rouges !

Malgré le fait que la procédure de sélection de la taskforce mandatée par l'Union belge n'en soit actuellement qu'à ses balbutiements; un nom est revenu ces derniers jours avec grande insistance : celui de Thierry Henry. L'adjoint sur le banc des Diables Rouges s'était d'ailleurs attiré les louanges de plusieurs internationaux (Lukaku, Alderweireld, Openda).

Récemment, l'on apprenait qu'Henry - qui n'aurait fait savoir son interêt qu'informellement - ne voyait pas sa candidature figurer parmi les privilégiées par l'Union belge.

Mais un communiqué du principal intéressé devrait définitivement taire les rumeurs. "Je veux clairement faire savoir que, contrairement à ce qui a été écrit dans certains articles, je n'ai jamais conctacté la fédération belge de football pour offrir mes services en tant que sélectionneur", a en effet assuré Thierry Henry. "Je pense qu'il est important que la version fidèle des faits soit présentée."

