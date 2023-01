Un retour de Zinho Vanheusden au Standard?

Le Standard aimerait rapatrier son ancien capitaine, le joueur ne serait pas contre, mais il faut encore trouver un terrain d'entente avec l'Inter et l'AZ.

Un an et demi après son départ, un retour en bord de Meuse pour Zinho Vanheusden? Le Standard est en tout cas à la recherche d'un nouveau défenseur central et aimerait faire revenir son capitaine, sous la forme d'un prêt.

Selon les informations du Laatste Nieuws, Zinho Vanheusden est partant, mais il y a encore deux parties à convaincre. L'Inter à qui appartient le joueur et l'AZ où le défenseur belge est prêté jusqu'à la fin de la saison.