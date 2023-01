La Taskforce de l'Union Belge peinerait à trouver le successeur de Roberto Martinez

L'Union Belge travaille à la succession de Roberto Martinez, et le groupe de travail chargé de cette tâche s'est réuni ce vendredi. Sans succès.

Selon le Nieuwsblad, la réunion de ce vendredi qui devait servir à réduire la liste des candidats au poste de sélectionneur des Diables Rouges à une shortlist n'a pas été aussi concluante qu'espéré. L'Union Belge peinerait en effet à trouver, parmi les candidats, la perle rare qui remplirait les critères énoncés dans l'offre d'emploi. Si la liste a bel et bien été réduite à portion congrue, aucun nom ne se serait détaché qui satisferait la fameuse "Taskforce".

Michel Preud'homme, dont le nom revient souvent, serait envisagé dans un rôle de directeur technique plutôt que d'entraîneur fédéral. Les autres candidats ne sont pas connus, mais on sait que Claude Puel, André Villas-Boas ou encore Andrea Pirlo ont postulé - sans qu'on sache si leur CV a passé le premier écrémage effectué ce vendredi. Vu leur palmarès et leur expérience, c'est une possibilité. Rien ne dit toutefois que l'Union Belge optera pour l'un de ces noms, et à ce stade, le flou demeure : se dirige-t-on vers une nouvelle campagne de recrutement ? Ou la fédération va-t-elle décider d'être proactive et contacter des candidats idéaux à ses yeux ? Affaire à suivre...