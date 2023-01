Officiel : Ostende se renforce avec un attaquant croate

Les côtiers veulent sortir de la zone rouge.

Après Pierre Dwomoh et Matej Rodin, le KVO officialise son troisième transfert lors de ce mercato, cette fois-ci pour renforcer le secteur offensif. Ivan Durdov (22 ans) arrive en provenance de Domzale, un club slovène qui avait déjà fourni Shamar Nicholson à notre championnat.

Cet attaquant d'1m94 arrive en forme : il a inscrit 7 buts en 17 matchs de championnat cette saison. Il a signé jusqu'en 2026 avec une année supplémentaire en option. Gauthier Ganaye, le directeur sportif, déclare "Ivan est un grand attaquant, fort physiquement, qui pèse sur une défense et peut aussi chercher la profondeur. Il est très présent dans la surface et c'est un buteur". Il doit notamment aider Ostende à remonter au classement : l'équipe est actuellement 16e de D1A et sent le souffle de Zulte Waregem et Seraing dans son dos.