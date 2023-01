Marc Overmars a subi des "dommages irréparables" après son arrêt cardiaque

Pour Marc Overmars (49 ans), reprendre l'ensemble de ses fonctions de directeur sportif à l'Antwerp n'est pas à l'ordre du jour.

Admis à l'hôpital de Zwolle pour un "léger" accident cardiaque, Marc Overmars semblait déjà de retour à l'Antwerp. Il avait en effet été aperçu dans les travées du Bosuil ce mardi.

Malheureusement, les nouvelles ne semblent pas aussi bonnes. Le coeur de l'ancien joueur d'Arsenal et de l'Ajax aurait subi des "lésions irréparables", rapporte De Telegraaf. Opéré à Zwolle après son accident cardiaque, Overmars a eu la plus grande artère bloquée. Un stent - un ressort en métal - a été placé, mais un caillot est malgré tout resté, traité à l'aide d'anticoagulants.

"Cette partie du muscle cardiaque est morte à cause du manque d'oxygène après la crise cardiaque. Je dois me ménager et avancer pas à pas", s'est confié Overmars à De Telegraaf.