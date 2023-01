Mario Stroeykens : "Le but le plus important de ma jeune carrière"

Le joueur de 18 ans a inscrit son quatrième but avec les Mauves ; de loin le plus important.

Sur une pelouse du Pairay très difficile, Mario Stroeykens a inscrit le seul et unique but de la partie. Habituellement titularisé en soutien d'attaque, le joueur de 18 ans évoluait ce dimanche en qualité de centre-avant. "On me demande souvent quelle est ma position préférée, mais je n'ai pas vraiment de réponse. Ce que je préfère, c'est d'être dans l'axe. C'est là que je me sens le mieux. Que j'évolue derrière un attaquant ou non, cela m'importe peu. Je n'ai pas eu beaucoup de ballons en début de partie, parce que le terrain faisait qu'il était difficile pour nous de combiner et de nous trouver. Progressivement, nous sommes entrés dans le match et j'ai pu me montrer décisif."

Face à Seraing, c'est le 4e but de sa carrière que le natif de Zellik a inscrit. Et de loin le plus important. "Je me rappelle bien du doublé contre Malines, mais ce but était réellement décisif. Si j'ai résolu les problèmes ? Je ne dirai pas cela. Nous prenons match par match et nous verrons où cela nous mène" conclut Mario Stroeykens.