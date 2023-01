Gustaf Nilsson, l'autre trouvaille de l'Union

Progressivement, le géant suédois est devenu une pièce essentielle dans cette Union cru 2022-2023.

Si on a déjà parlé du mercato estival indéniablement réussi de l'Union, l'un des transferts qui a fait le moins de bruit est celui de Gustaf Nilsson. Arrivé en provenance du Wehen Wiesbaden en D3 allemande - comme Undav et Eckert Ayensa, décidément -, le Suédois était logiquement un inconnu du grand public en Belgique.

A l'Union, l'international suédois (2 sélections/1 but) a mis du temps à montrer ses qualités et à grappiller du temps de jeu. La faute à l'intégration presqu'éclair de Boniface, le crédit quasi inépuisable accordé à Vanzeir même quand il était en manque criant de confiance, et des problèmes musculaires l'éloignant des terrains jusqu'à la mi-septembre. Ses premières minutes, c'était lors de la défaite spectaculaire contre Genk le 11 septembre dernier (1-2).

Mais le premier moment de gloire de Nilsson, ce sera le 6 octobre, à Braga. Alors que l'Union est menée 1-0, Nilsson monte au jeu à la 83e. 3 minutes plus tard, il égalise en reprenant une passe lobée magnifique d'Adingra. Mieux : alors que l'on joue les toutes dernières minutes de la rencontre, Nilsson est à la bonne place pour pousser au fond le ballon après une phase très confuse. Sa saison est lancée, et de quelle manière.

Nilsson va en fait garder ce rôle : celui de sauveur de l'Union, celui de dernier recours lorsque les plans de Karel Geraerts ne semblent pas fonctionner. Le 6 novembre, tout juste un mois après son exploit contre Braga, il monte au jeu à la 78e puis égalise 14 minutes plus tard dans un match très compliqué contre Westerlo (1-1). Alors que l'Union carbure, il termine son année par un doublé en Coupe face à Cappellen (1-7), histoire de garder la confiance.

Mais c'est en ce début d'année 2023 qu'il est particulièrement décisif, voire totalement indispensable à cette Union. Déjà buteur lors de la claque infligée en quarts de la Coupe contre La Gantoise (4-0), Nilsson arrive à la rescousse dans deux matchs serrés. Il égalise à 8 minutes de la fin contre le Cercle (1-1), puis arrache la victoire contre OHL à la 77e minute (1-0).

Avec trois buts sur ses 3 derniers match, Nilsson aide l'équipe au moment où elle en a le plus besoin, dans des situations délicates et en l'absence de Vanzeir. Il en est déjà à 8 buts marqués en seulement 661 minutes - soit un but toutes les 82 minutes. Nilsson a également fait gagner 5 points à l'Union cette saison en championnat, ce qui montre déjà sa grande importance dans son équipe.

Reste encore à voir si son rôle va évoluer en cas de départ de Vanzeir, et dans quelle mesure il pourra être complémentaire avec Boniface.