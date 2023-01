Serie A : l'Inter, avec Lukaku, arrache une victoire à Cremonese

L'Inter se rendait à Cremonese pour le compte de la 18e journée de Serie A ce samedi. Un déplacement qui s'est soldé par une victoire des Lombards, dominateurs.

C'est pourtant Cremonese qui ouvrait le score sur un bijou de David Okereke, l'ancien brugeois, après 11 minutes de jeu. Dix minutes plus tard, Lautaro Martinez remettait les deux équipes à égalité pour relancer le match.

Il fallait cependant attendre l'heure de jeu pour que Martinez signe un doublé salvateur pour les siens.

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Romelu Lukaku a joué quelques minutes durant cette rencontre. L'attaquant est monté au jeu à la place d'Edin Dzeko à la 77e minute.

David Okereke with a proper SCREAMER against Inter 🚀



No stopping that 😨pic.twitter.com/d7vakZleuk