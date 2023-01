Le Standard ne doit pas se laisser endormir : le jeu direct est la solution

C'est un Standard à deux visages qui a battu Eupen ce vendredi à Sclessin.

Après avoir été mené, le Standard s'est finalement imposé sur sa pelouse contre Eupen ce vendredi. La première demi-heure de jeu ne restera pas dans les mémoires des supporters ni de Ronny Deila. En essayant de reconstruire proprement, très proprement de l'arrière, les Liégeois one fait baisser le rythme d'une rencontre qui devait être emballée.

La raison ? Un jeu trop latéral, trop lent aussi, ce qui empêchait les Rouches de trouver l'homme libre sur les flancs. De plus, les deux lignes dressées par Edward Still empêchaient la progression liégeoise. Par contre, après une demi-heure, le jeu liégeois a changé, le score aussi.

En sautant une ligne, avec un jeu plus direct, les attaquants touchaient plus de ballons. Attention, ce n'est pas du kick and rush ! Les remises de Ohio et de Perica, qui décrochaient, ont libéré un espace dans le dos pour l'autre attaquant et cela avait aussi pour effet de donner le ballon aux milieux de terrain alors que ces derniers étaient face au but. La troisième réalisation liégeoise en est le parfait exemple.

Ce jeu direct est fait pour cette équipe. C'est d'ailleurs avec cette formule que le Standard a réussi sa belle série automnale. Les qualités sont là, autant en profiter.