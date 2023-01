Jorginho en route vers Arsenal

C’est la surprise de cette dernière journée pour le moment, Arsenal a bouclé le recrutement de Jorginho, qui ne s’en sortait pas du marasme à Chelsea. Le milieu de terrain italien d’origine brésilienne va donc faire le court déplacement jusqu’à l’Emirates, pour un transfert de 14 ME environ.

🚨 Arsenal have agreed deal with Chelsea to sign Jorginho. Worth £12m & personal terms in place on contract to summer 2024 + option to extend by 1yr. Expected at #AFC training ground today to undergo medical + complete #DeadlineDay move @TheAthleticFC #CFC https://t.co/6fK3jlyB8J