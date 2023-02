Abandon des poursuites à l'encontre de Mason Greenwood

Ce jeudi, la police de Manchester a annoncé le retrait des charges et des poursuites criminelles ouvertes envers Mason Greenwood (21 ans).

Selon un porte-parole de la CPS (Crown Prosecution Service, l'équivalent du Parquet), "le retrait de témoins clés et de nouveaux éléments" ont justifié le retrait de ces charges.

Greenwood était poursuivi pour des faits s'étant déroulés entre 2018 et 2022. En janvier 2022, il avait été arrêté par la police et suspendu par son club de Manchester United. Il avait comparu en novembre dernier et avait été libéré sous caution.

