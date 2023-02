Marcel Sabitzer en est convaincu : "Le style de jeu de ten Hag me convient parfaitement"

L'Autrichien a troqué son maillot du Bayern contre celui de Manchester United.

Marcel Sabitzer est impatient de jouer ses premières minutes sous le maillot de Manchester United. Le milieu de terrain autrichien est arrivé en Angleterre sous forme de prêt à la dernière minute, mais il souhaite désormais se donner à fond pour le grand club anglais.

Quoi qu'il en soit, Sabitzer est heureux d'avoir pu changer d'air. "Parfois dans la vie, vous devez prendre des décisions rapides, mais aussi importantes en même temps", a déclaré le milieu de terrain sur le site internet de Manchester United. "Dès que j'ai entendu parler de cette opportunité, j'ai su que ce serait la bonne décision pour moi. Je suis un compétiteur et je veux toujours foncer, c'est pourquoi je suis si mauvaise perdante."

En partie à cause de sa mentalité, Sabitzer est convaincu que le style de Ten Hag lui convient parfaitement. "J'aime la façon dont il fait jouer ses équipes. Ten Hag est un bon entraîneur et je suis très impatient de vivre mes premières minutes sous ses ordres." Manchester United était toujours à la recherche d'un nouveau milieu de terrain en raison des blessures à long terme de Christian Eriksen et Donny van de Beek.