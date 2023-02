Manuel Neuer s'en prend aux dirigeants du Bayern Munich : "C'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière"

Sur le flanc pour de nombreux mois en raison d'une grave blessure à une jambe, le portier allemand est furieux.

Manuel Neuer a du mal à accepter le renvoi de l'entraîneur des gardiens, Toni Tapanovic, accusé par les dirigeants du Bayern Munich de faire fuiter des informations dans la presse. Et le portier allemand ne s'est pas gêné pour le faire savoir.

"Ça m’a extrêmement touché. Pour moi, c'est sorti de nulle part. Pour Toni aussi. Je n'ai pas du tout compris. Ça m'a vraiment assommé. Il n'était pas là seulement pour moi, mais pour l'ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n'a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c'était un coup dur alors que j'étais déjà à terre. J'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur, c'est la chose la plus brutale que j'ai vécue dans ma carrière. Et j'en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception", a confié le champion du monde 2014 pour The Athletic.

"Nous voulons être différents au Bayern, nous voulons être une famille. Mais il vient de se passer quelque chose que je n’avais jamais vu. C'est dommage pour tout le monde : pour le club, pour Tapa, pour le staff, pour tous les gardiens et donc bien sûr pour moi aussi", a conclu Neuer.