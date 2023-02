📷 Wesley Hoedt à la relance : "Ça fait du bien de faire à nouveau partie d'un groupe"

Wesley Hoedt a trouvé une issue à sa situation compliquée, et a quitté Anderlecht définitivement pour aller se relancer à Watford.

"J'ai vécu deux derniers mois difficiles dans mon précédent club, et ça fait du bien de pouvoir aujourd'hui faire à nouveau partie d'un groupe. J'ai hâte de recommencer à jouer. J'ai l'ambition de retourner en Premier League avec Watford", a déclaré le défenseur sur le site de son nouveau club.

"Quand Watford a frappé à la porte, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai parlé à Troost-Ekong du club et il ne m'a dit que des choses positives. C'est aussi agréable de retrouver le football anglais, que j'avais découvert grâce à mon passage à Southampton. Là-bas, j'avais bien débuté mais les choses se sont ensuite compliquées", ponctue le Néerlandais.

Hier, Watford a partagé la mise hier (2-2) sur la pelouse de Reading. Wesley Hoedt était du voyage mais est resté sur le banc toute la rencontre.

