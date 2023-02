Lothar Matthaüs fracasse Manuel Neuer

Forfait pour le reste de la saison après s'être cassé la jambe au ski, Manuel Neuer a récemment créé la polémique en épinglant la direction du Bayern Munich pour le licenciement de l'ex-entraîneur des gardiens Toni Tapanovic.

Lothar Matthaüs n'a pas du tout apprécié les propos de Manuel Neuer et a donc allumé le portier du Bayern Munich.

"Manuel Neuer n’est plus acceptable en tant que capitaine du Bayern. Il a skié de manière négligente et attaque maintenant avec véhémence le club. N’a-t-il pas dit, il y a quelques semaines, que personne n’était au-dessus du club ? (…) Il est une icône du football mondial, l’un des plus grands joueurs à avoir joué pour le Bayern et l’Allemagne, certes. J’étais le plus grand fan que vous puissiez imaginer de lui, mais il est l'unique responsable de son accident de ski, et maintenant de cette interview", a fustigé la légende bavaroise pour Sky Allemagne.