Débuts timides pour Ronaldo à Al-Nassr : "Sa présence rend nos matchs plus difficiles"

Avec trois matchs disputés pour une victoire, un nul, une défaite et un petit but marqué sur penalty, l'aventure de CR7 à Al-Nassr a commencé très timidement.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo (38 ans) n’a pas eu que des effets bénéfiques sur son équipe. C'est ce qu'affirme son coéquipier Luiz Gustavo (35 ans). "La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui", a confié le milieu de terrain auprès du média RT Arabic.

Mais la star portugaise apporte de la confiance. "Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression.