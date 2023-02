Ancelotti à la tête du Brésil ? La réponse cinglante de la fédération

Ancelotti n'est pas encore sélectionneur du Brésil. Du moins, aucun accord n'a encore été trouvé.

L'information est sortie ce vendredi de la part d'ESPN Brasil. Selon le média, Carlo Ancelotti aurait trouvé un accord pour devenir sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, et cela d'ici la fin de la saison.

En réaction quasi-instantanée à cette rumeur, la fédération brésilienne (CBF) a tenu à réagir et démentir l'existence d'un accord avec l'actuel coach du Real Madrid. "La Confédération brésilienne de football informe que la nouvelle publiée vendredi (10/02) selon laquelle l’entraîneur du Real Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale brésilienne n’est pas correcte. Le président Ednaldo Rodrigues maintient les déclarations faites mercredi, après le tirage au sort des matchs de la Coupe du Brésil. À l’occasion, le dirigeant a écarté toute spéculation et a déclaré que la question serait traitée de manière transparente et que l’entraîneur choisi sera annoncé en temps voulu", explique le communiqué.

Dans le même temps, le journal L'Equipe a contacté l'enrourage de l'Italien âgé de 63 ans. La réponse a été la même : il n'y aurait pas d'accord, à l'heure actuelle.