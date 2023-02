Ibe Hautekiet : "J'avais le sentiment que j'avais plus de chances de jouer au Standard qu'au Club de Bruges"

Le matricule 16 a présenté à la presse son renfort hivernal arrivé à Sclessin lors du dernier jour du mercato pour un peu moins d'un million d'euros en provenance de Bruges.

Ibe Hautekiet a quitté le Club NXT cet hiver pour rallier le Standard de Liège. "J'avais le sentiment que j'avais plus de chances de jouer au Standard qu'au Club de Bruges. Il y avait de l'intérêt en provenance de quatre voire cinq clubs à vrai dire. Mais quand j'ai entendu que le Standard était intéressé, je n'ai pas hésité. Ici, on donne beaucoup sa chance aux jeunes, comme Canak, Noubi et Ngoy qui ont déjà beaucoup joué en équipe première. C'est un bon signe. C'était compliqué à Bruges avec 32 joueurs dans le noyau pro, c'était plus compliqué de jouer avec l'équipe première", a souligné l'ancien capitaine des U23 brugeois. "Je me sens bien et le groupe m'a bien accueilli. J'ai l'impression de faire déjà partie d'une nouvelle famille. Le coach m'a dit qu'il me voulait vraiment et que mon profil de joueur d'équipe et agressif lui plaisait. J'ai directement été convaincu après ma discussion avec lui."

Le défenseur central rejoint un club qu'il apprécie depuis très longtemps. "Pour moi, le Standard a toujours été l'un des plus grands clubs de Belgique. Quand j’étais jeune, c’était un top club qui visait le titre et qui était toujours premier ou deuxième. J’étais impressionné par l'atmosphère du stade avec ses supporters, assurément les meilleurs de Belgique. Puis j'aimais cette équipe pour sa mentalité et sa grinta. En Flandre, certains peuvent penser qu’aujourd’hui, le Standard n’est plus un grand club. Mais pour moi, il a toujours été un grand club. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité", a ajouté le joueur âgé de 20 ans.

"Mon objectif est de recevoir un maximum de temps de jeu. On m’a précisé que lorsque je ne jouerais pas avec les pros et qu’il y avait possibilité de m’intégrer au noyau du SL16 FC, ce serait le cas. Cela me permet d’avoir du rythme et du temps de jeu car mon objectif est de jouer le plus possible pour progresser", a conclu Hautekiet qui est prêt à être titulaire.