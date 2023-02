Martin Wasinski explique son départ de Charleroi

Martin Wasinski est l'un des grands talents du Sporting Charleroi, mais a opté pour un départ cet hiver, direction Courtrai. Il y est titulaire.

Le jeune Martin Wasinski (18 ans) a commencé la saison sur le banc à Charleroi, mais était devenu un pilier de la défense d'Edward Still peu de temps avant le licenciement de ce dernier. Tout semblait bien se passer pour le produit du centre de formation carolo. Mais pour la première de Felice Mazzù, Wasinski était sur le banc. Il en a rapidement tiré des conclusions : direction le KV Courtrai en prêt.

Interrogé par le Nieuwsblad, Martin Wasinski a expliqué cette décision. "J'ai eu une conversation avec Felice Mazzù à son arrivée. J'ai vite compris qu'il allait faire confiance à l'expérience, et j'ai donc demandé à partir", confirme le jeune défenseur central. Avec une échéance en tête : "Il y a les matchs de qualification pour le championnat d'Europe U19 en Slovénie cette année, je fais partie de la sélection et je veux du temps de jeu. J'ai donc demandé à être prêté". Avec déjà 7 matchs pour le KV Courtrai, on peut dire que Wasinski a fait le bon choix.