Marc Coucke réagit à un article : "Ce sont des grosses bétises"

Marc Coucke s'est exprimé sur toutes les rumeurs après le grand article du HUMO sur la situation du Sporting d'Anderlecht. Le propriétaire du club bruxellois n'est pas du tout satisfait de la manière dont son club a été présenté.

À propos de ce qui a été écrit dans l'article, Coucke parle clairement. " Ce sont des grosses bêtises ", fait écho Het Laatste Nieuws. "Je ne pense pas que l'article de Humo soit correct et je pense que les journalistes doivent aussi prendre leurs responsabilités. Écrire sur base de sources anonymes disant que des gens haut placés sont des nazis, c'est punissable", a déclaré Coucke.

L'article contenait beaucoup d'éléments négatifs. Cependant, selon Coucke, il y a aussi beaucoup de choses positives à dire. Parmi elles, la success story de Jérémy Doku chez les mauves et blancs, qui était resté au club malgré l'intérêt de Liverpool.

"Qu'a écrit un journal il y a quinze jours ? Que tout le monde à Neerpede sait que les jeunes gagnent trop et que c'est une bourde de Coucke. Eh bien, c'est une absurdité contre laquelle on ne peut rien faire. C'est mentir et sortir les choses de leur contexte", conclut Coucke.