"Je ne l'ai pas trouvé bon à Malines" : Wouter Vrancken attend une réaction d'un de ses créateurs face à Ostende

L'entraîneur de Genk n'a jamais eu sa langue en poche. Sa franchise pourrait être salutaire dans la mauvaise passe que traverse le Racing.

Avec son habileté technique entre les lignes, Bilal El Khannouss s'est très vite révélé comme une des attractions de Genk cette saison, au point d'être appelé par le Maroc lors de la Coupe du Monde. Mais ces dernières semaines, le petit prodige limbourgeois tire un peu la langue, à l'image de l'équipe (une victoire sur les quatre derniers matchs). A Malines, Wouter Vrancken l'a d'ailleurs sorti à la mi-temps.

Interrogé à son sujet en conférence de presse, l'entraîneur a confirmé qu'il attendait plus de son milieu créatif : "En effet, à mes yeux, Bilal n'a pas été bon du tout à Malines. Il doit faire plus que ramasser un ballon et jouer sans risque. Je veux le voir plus souvent dans des situations où il peut augmenter ses statistiques".

Vrancken ne se montre toutefois pas inquiet sur son joueur, auteur de trois assists depuis le début de la saison : "Ces derniers jours à l'entraînement, je vois une bonne réaction. Et d'autres gars aussi. Prenez Tolu (Arokodare). Il demande beaucoup de feedback. C'est bien. Mais en même temps il doit rester lui-même, jouer de ses qualités". Après un début de saison en fanfare, c'est maintenant que l'ancien coach de Malines va devoir faire la différence en aidant le groupe à reprendre confiance.