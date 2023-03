Wouter Vrancken s'attend à un derby engagé dimanche

Dimanche, STVV et Genk se croiseront à l'occasion du souvent tendu derby du Limbourg.

Wouter Vrancken connaît l'importance de cette rencontre comme personne.

Pour l'entraîneur de Genk, le match contre STVV est un match spécial : "Pour moi ce n'est pas un match comme les autres, bien sûr je vais souligner l'importance de ce duel aux joueurs. Ils sont conscients qu'ils doivent y réaliser quelque chose de plus pour les supporters", a déclaré Vrancken au Het Belang van Limburg.

Le coach comprend la tension et la sensation qui entourent ce rendez-vous : "Cela fait partie d'un derby. Tant que certaines limites ne sont pas franchies, je pense que tout va bien se passer. Moi-même, je joue chez moi ce qui rend les choses spéciales. Je connais beaucoup de gens à Saint-Trond", poursuit le coach.

Le leader est le grand favori du derby, l'équipe est en tête après 27 matchs de JPL avec dix points de plus que l'Union. STVV occupe la onzième place avec 35 points et est toujours en course pour le Play-Off 2.