Le RFC Liège brille et reste au contact du leader

Deux buts rapides de Benoît Bruggeman ont mis les Sang&Marine sur orbite. Le RFC Liège étrille Rupel Boom et reste au contact du Patro.

Avant la réception de l'Olympic dimanche prochain, le RFC Liège se devait s'engranger de la confiance sur la pelouse de Rupel Boom, avant-dernier. Et ce n'est pas à Benoît Bruggeman qu'on va l'apprendre. En deux minutes, le médian inscrit un doublé et met déjà le Matricule 4 sur orbite.

Liège gère, joue tranquillement et n'oublie pas de se mettre à l'abri. En début de seconde période, Jonathan D'Ostilio (0-3, 53e) et l'inévitable Jérémy Perbet (0-4, 56e) confortent les trois points. Les joueurs de Gaëtan Englebert ont donc largement validé leur objectif du jour et peuvent préparer la réception de l'Olympic Charleroi (4e) avec tranquillité.