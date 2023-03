Un ancien Diable Rouge estime qu'un Gantois mériterait d'être sélectionné chez les Diables

Dans quelques temps, nous connaitrons la première sélection de Domenico Tedesco. Et beaucoup espèrent voir de nouveaux visages.

Les spéculations vont déjà bon train concernant la toute première liste de convoqués de Domenico Tedesco pour le match amical face à l'Allemagne.

En attaque, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Loïs Openda semblent toujours tenir la corde. Les deux derniers cités sont performants dans leurs clubs respectifs, et Lukaku reste incontournable malgré ses hauts et ses bas.

Le surprenant Hugo Cuypers a toutefois le vote de Franky Van der Elst : "Il est Belge, il marque et il y aura un nouvel entraîneur national alors pourquoi pas croire à une convocation", confie l'ancien Diable à Het Nieuwsblad.

Selon lui, Cuypers a l'avantage d'avoir un profil différent de Batshuayi et Openda : "Beaucoup dépendra aussi de la façon dont Domenico Tedesco veut jouer. Peut-être souhaitera-t-il utiliser un attaquant travailleur comme Cuypers. Sur la liste de Tedesco, il y aura de tout. Il y avait 130 noms sur cette liste."