Un ancien coach d'Anderlecht donne des conseils à Brian Riemer

L'ancien entraîneur du Sporting d'Anderlecht, John van den Brom, est le seul à avoir battu Villarreal en Europe. Il connaît bien l'adversaire et pense qu'Anderlecht a encore une chance dans cette rencontre.

"Ce sera difficile, mais Anderlecht a une chance", a déclaré Van den Brom à La Dernière Heure. Lech Poznan, le club de John van den Brom, a battu 3-0 à domicile et perdu 4-3 en Espagne. Il est donc la seule équipe à avoir battu Villarreal en Europe cette saison. Van den Brom nuance cette performance. "Mais je dois admettre que Villarreal était déjà qualifié et n'a donc pas joué avec sa meilleure équipe." Le Néerlandais a toujours de la sympathie pour les mauves et blancs et n'hésite donc pas à donner des conseils à Brian Riemer.

"On pouvait voir que Villarreal était déçu de devoir jouer en Conference League", commente Van den Brom dans La Dernière Heure. "Ils sont habitués à jouer la Ligue des champions et l'Europa League. Nous aurions presque pu en profiter".

Le Néerlandais a encore en tête l'analyse de Villarreal. "C'est une équipe qui veut toujours jouer au football. Elle fait circuler le ballon de gauche à droite et attend une ouverture pour percer la défense adverse", explique Van den Brom. "La clé est de fermer le centre et de bloquer les lignes de passe.

Il met également en garde contre les qualités individuelles de l'équipe espagnole. "Chukwueze est très rapide sur le flanc droit et il a marqué un joli but contre nous. Villarreal a beaucoup d'atouts offensifs, mais il n'est pas impossible de les désamorcer. Si Anderlecht y parvient, il a une chance de se qualifier", a conclu Van den Brom.