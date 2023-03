Non, Will Still n'est pas qu'un "coach Foot Manager"

Will Still choque la Ligue 1 en ce moment, avec une incroyable série de 17 matchs sans défaite. Comme tout le monde aime une belle histoire, l'absence de diplôme valable en France et le fait que Still est un grand joueur de Foot Manager font le buzz...

Il suffit d'une recherche internet ou d'un passage sur Twitter pour trouver un paquet d'articles évoquant le "parcours étonnant" de Will Still (30 ans), le tout jeune entraîneur du Stade de Reims, qui réussit en ce moment une série de 17 matchs sans défaite en Ligue 1.

Et pour cause : Still fait voler en éclats le microcosme français, puisque son club...paie 25.000 euros d'amende par match qu'il dirige. La raison ? Will Still ne dispose pas des diplômes requis pour être entraîneur en Ligue 1. Une aberration, qui montre bien que la France est à la traîne sur ce plan.

Comme si Will Still n'était qu'un geek fraîchement sorti de sa chambre d'ado...

En effet, ce n'est pas tant le fait que Still, à 30 ans, coache en Ligue 1 qui devrait être mis en avant mais bien le fait que ce soit si exceptionnel qu'un jeune coach y reçoive sa chance. Domenico Tedesco, 37 ans et actuel sélectionneur des Diables ? Il n'aurait pas eu sa chance en France, à l'époque où il coachait Schalke 04 en Bundesliga. Julian Nagelsmann (35 ans) ? Même chose.

Pour tourner cette réussite sous l'angle de l'insolite, du loufoque même, on préfère parler d'un coach "venu de Foot Manager", comme si Will Still n'était qu'un geek fraîchement sorti de sa chambre d'ado après des sessions nocturnes de FM 2022 pour devenir adjoint, puis coach de Reims.

Still devenait pourtant dès 2017 l'entraîneur le plus jeune de l'histoire du football belge, à la tête du Lierse. Ce n'était qu'un intérim, et à l'époque, même pour la Belgique, Will Still n'avait pas les diplômes requis. Il dirigera ensuite le Beerschot, succédant à Hernan Losada dont l'héritage est pesant.

Déjà alors, les soirées passées à poncer Foot Manager étaient loin derrière Still. Bien sûr, comme il le reconnaît aisément lui-même, le célèbre jeu de gestion footballistique, pointu à l'extrême, a contribué à faire du rouquin brainois le coach qu'il est aujourd'hui. Mais sans des milliers d'heures passées à perfectionner son art depuis le banc, en tant qu'adjoint et intérimaire, il n'aurait pas réalisé une série de 17 matchs sans défaite avec Reims.

Il serait temps que la France ne voie pas en Will Still qu'une anomalie un peu fun au travers un prisme infantilisant, mais se rende compte que d'autres Still attendent probablement leur heure. Fans de FM ou non.