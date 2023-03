🎥 Trois buts et un sacré record: le phénomène de La Gantoise a encore frappé

Il avait bluffé le football belge en plantant un quadruplé dimanche à Zulte Waregem. Il a cette fois brillé sur la scÚne européenne: Gift Orban continue sur sa lancée!

Rien n'arrête Gift Orban, qui a été le héros de La Gantoise, mercredi soir, à Istanbul, où les Buffalos ont infligé une sérieuse claque à Basaksehir.

Résultat des courses: La Gantoise s'offre le deuxième quart de finale européen de son histoire, 31 ans après une épopée inoubliable en Coupe UEFA qui s'était arrêtée à ce stade de la compétition contre l'Ajax Amsterdam.

Et Gift Orban, lui, s'offre un magnifique record: en inscrivant trois buts en 3 minutes et 24 secondes, le buteur de La Gantoise a tout simplement inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire des compétitions européennes...

EN IMAGES: les trois buts de Gift Orban

Gift Orban zit écht in de vorm van z'n leven! đŸ˜Č⚡ pic.twitter.com/8OBCyb1VOV — Play Sports (@playsports) March 15, 2023

Amper anderhalve minuut na z'n eerste doet Orban er nog eentje bij... đŸ€Ż pic.twitter.com/8A25ITFzfu — Play Sports (@playsports) March 15, 2023