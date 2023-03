Genk fait encore du surplace

Le Racing Genk a une nouvelle fois perdu des points ce vendredi, sur la pelouse du Cercle de Bruges. L'Antwerp et l'Union peuvent une nouvelle fois revenir.

Depuis plusieurs semaines, Genk n'arrive plus à retrouver le chemin de la victoire. Ce vendredi, les Limbourgeois ont une nouvelle fois perdu des points sur la pelouse du Cercle.

Ce sont les locaux qui ouvrent la marque peu avant le repose, par le Japonais Ueda (41', 1-0). Mais après la pause, Paintsil égalise (54', 1-1) permettant alors à son équipe d'éviter la défaite.

Au classement, Genk n'a plus que 6 points d'avance sur l'Union qui en cas de victoire reviendrait à 3 point des hommes de Vrancken. Chaque semaine, le championnat se resserre. De son côté, le Cercle prend un point de plus dans la course au top 8.